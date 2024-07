Savini | Napoli | Buongiorno Rafa Marin e Spinazzola sono

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 9 luglio 2024) Mirko, ex calciatore del, è intervenuto aMagazine Live. Di seguito le sue dichiarazioni: “Il primo giorno col? Io arrivai a Marano, arrivai una settimana prima del match con la Reggina in Coppa Italia.? Trittico importante.mi piace molto, è un ottimo calciatore, ha un buon piede e riesce a impostare.giovane importante e bravo nel gioco aereo eha tutte le qualità che servono, è un calciatore da top club, l’unico dubbiole condizioni fisiche. A Conte piace il lavoro quotidiano e non avere le coppe è un vantaggio. Ildeve tornare nelle alte posizioni e non giocare le coppe da un lato può essere penalizzante, per i tifosi e la società, ma dall’altro può essere fondamentale per il campionato.