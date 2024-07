Per Ricardo Rodriguez una differenza di stile evidente con Bastoni

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 luglio 2024)è tra le opzioni dell’Inter per rinforzare il reparto difensivo. L’ex Torino però deve adeguare il suodi gioco alle richieste di Inzaghi. Soprattutto in un aspetto, differente da. OPZIONE A SINISTRA – L’Inter è alla caccia di un difensore. Forse anche due, ma di sicuro di un braccetto di sinistra. Tra le opzioni è comparso anche, ex Torino libero a parametro zero. Un giocatore che ha coperto proprio quella posizione nelle ultime stagioni agli ordini di Juric. Col plus di avere pretese limitate di ingaggio e anche una certa esperienza internazionale con la nazionale della Svizzera. C’è però da considerare che il giocatore è abituato a un calcio decisamente diverso da quello di Inzaghi. E la cosa si evidenzia in un dato.