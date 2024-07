Nato Meloni arrivata a Washington per il vertice

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 luglio 2024) (Adnkronos) – Giorgiaper il. La presidente del Consiglio, è atterrata alla base militare di Andrews, accolta dall’Ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, e dal Rappresentante Permanente d’Italia presso il Consiglio Atlantico, Marco Peronaci, in vista della partecipazione alin programma ada oggi 9 luglio fino all’11 luglio Aanche il ministro della Difesa, Guido Crosetto. “I tempi che abbiamo davanti sono probabilmente più difficili di quelli che abbiamo alle spalle, quindi serve unaforte, che sappia allargarsi e non arroccarsi, che sappia farsi portatrice dei valori che l’hanno costruita: democrazia, diritto internazionale, dialogo, costruzione di ponti e non distruzione”, dice Crosetto.