Il ‘Viaggio al Tesoro’ arriva a Benevento | un’avventura magica nel centro storico

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Viaggio al Tesoro di VeniVerso sbarca ail prossimo 12 Luglio 2024, regalando alla città un’esperienza di gioco straordinaria. L’evento, patrocinato dal Comune di, consiste in un vero e proprio viaggio per le vie del: squadre da 3 a 5 partecipanti si sfideranno nella risoluzione di enigmi, rebus, quiz e giochi di ogni genere, alla ricerca del Tesoro nascosto. Il via al Viaggio scatterà alle 21:00 in Villa Comunale, da dove si partirà per un percorso avvincente tra i vicoli suggestivi delbeneventano tra monumenti storici e percorsi misteriosi. Un’opportunità unica per immergersi nell’essenzadella città e vivereindimenticabile all’insegna del sano divertimento con i propri amici e non solo.