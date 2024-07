Crocchette bocconcini o pasti casalinghi | cosa dare da mangiare al vostro cane

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 9 luglio 2024) Scegliere la dieta giusta per il nostroè fondamentale per garantirgli una vita sana, lunga e felice. Tra le diverse opzioni di alimentazione per cani, ecco alcuni spunti per individuare la più adatta al nostro fedele compagno. Quale alimentazione scegliere per il nostro? Adatti alle varie fasi di crescita, gli alimenti completi per cani disponibili in commercio sono principalmente due: il cibo umido in scatola esecche. Questi cibi contengono un insieme – completo, appunto – di sostanze nutritive necessarie alla salute del cucciolo e poi deladulto: proteine, vitamine e i minerali necessari alla sua salute. I cibi completi confezionati, inoltre, variano per composizione dalle più reperibili nella grande distribuzione, a quelle più sofisticate, formulate da veterinati, gastroenterologi e nutrizionisti specializzati.