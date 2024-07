Coldiretti Caserta esprime preoccupazione sui disservizi del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Federazioneha richiesto un nuovo incontro con ildidel, allo scopo di trovare soluzioni adeguate per la situazione in essere. Rimane, infatti, critica, lo stato dei luoghi delle coltivazioni nell’area di Alife e non solo. Questo, rappresenta un gravissimo rischio per gli agricoltori, che possono perdere un notevole patrimonio, anche economico. Attraverso un comunicato ufficiale, il presidente Amico ed il direttore Miselli, laha ribaditoper la situazione nelndo pertanto: “Insoddisfazione per la gestione dell’irrigazione durante il periodo estivo, che riveste un’importanza fondamentale per le coltivazioni“.