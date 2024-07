Cassa Depositi e Prestiti eliminate le quote di genere nel nuovo board | ci saranno più uomini

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 9 luglio 2024) Non ci verranno rispettate ledineldi, l’istituzione finanziaria dello Stato italiano controllata per l’83 per cento dal ministero del Tesoro e partecipata per la restante parte dalle fondazioni bancarie che ne esprimono il presidente. Veti incrociati tra i partiti, infatti, starebbero delineando unConsiglio con netta maggioranza di, con le forze in campo pronte a modificare le attuali regole sulledinelle partecipate pubbliche. IldisenzadiStando a quanto riferito da Repubblica, il rinnovo deldistarebbe generando grandi scontri e veti incrociati tra le forze politiche di governo, tanto che le stesse sarebbero interessate a rivedere i tetti previsti sulledinelle partecipate pubbliche.