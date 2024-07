Auto nel Po è stato un femminicidio

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 9 luglio 2024) 16.10 L'psia sul corpo di Lorena Vezzosi, la donna ritrovata morta insieme all'ex compagno, Stefano del Re, all'interno di un'finita detro il Po, conferma che era stata uccisa con un arma da taglio. La notizia è trapelata in via ufficiosa, anche se per ora gli inquirenti e la Procura di Cremona mantengono il più rigoroso riserbo. Un caso diè ora l'ipotesi più probabile. L'arma potrebbe essere stata un coltello o un bisturi che il Del Re,di mestiere operatore sanitario, avrebbe potuto procurarsi facilmente.