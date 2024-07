Arriva Eminem e non ce n’è per nessuno

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 9 luglio 2024)e non ce n’è per! Che sia il più grande rapper bianco non lo scopro certo io. Con questo nuovo disco però,ribadisce la il suo primato, lui è il re del rap.Marshall Bruce Mathers III, così si chiama il re del rap. A 52 anni li mette ancora tutti in fila. Forse perché ha una cultura musicale che nasce dalla old school, forse perché le suo storie, anche se arrabbiate e maledette, non sono da sfigatello delle periferie nere, forzatamente imbottite di crack e pistole, tanto per assomigliare a qualche film con Denzel Washington. Lo considerato il miglior rapper di sempre (e basta con questo dire Hip Hop sembra di chiamare un asinello). Cresciuto a Detroit è stato scoperto nel 1997 da Dr. Dre, noto rapper e produttore discografico.