18enne muore tragicamente settimane dopo essere collassata alla consegna dei diplomi

(Di martedì 9 luglio 2024) Una comunità è in luttola morte prematura di una liceale di 18 anni che ha avuto un collasso durante la cerimonia didei. Secondo le tragiche notizie, a Sienna Stewart, 18 anni, era stata diagnosticata un’insufficienza cardiaca in aprile,aver ricevuto un trapianto dieci anni fa. Sienna soffriva di una grave cardiomiopatia dall’età di 4 anni e aveva iniziato a “ammalarsi” all’inizio di quest’anno. Secondo quanto riferito, il trapianto le ha permesso di vivere una “vita relativamente normale per 10 anni”, ma la giovane donna ha iniziato a “indebolirsi e a rallentare”. La mamma Saevon Chum ha rivelato che la figlia ha avuto episodi di collasso, uno dei quali si è verificato al momento del diploma, giovedì 23 maggio 2024.