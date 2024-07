Zappare | ecco cosa significa questa parola millenaria dedicata agli azzurri

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Nel 1927 Maria Teresa Germano, citata in giudizio per ingiurie dal calzolaio Giuseppe Dito, che le aveva fatto un paio di scarpe, viene condannata a una pena pecuniaria di 20 lire. L'aveva apostrofato così, rincarando la dose con un gesto volgare: «Vai a, perché non sai fare le scarpe. Se non ci fosse la legge ti fricherei queste scarpe in faccia, brutto sfacciato». Nel 1378, coi cardinali riuniti a Roma in conclave per l'elezione del successore di Gregorio XI – sarà Urbano VI –, uno dei porporati elettori, Giacomo Corsini, aveva esortato sprezzante il popolo di Roma, che si era sollevato contro il collegio cardinalizio perché voleva al soglio pontificio un papa romano, o almeno italiano, ad andare ala vigna. Parole come zappaterra e contadino, cafone e campagnolo, burino e bifolco, villico e villano, neutre in partenza, hanno sviluppato valori negativi, come l'espressione andare a, per l'avversione degli abitanti di città, sdegnosi verso la gente di campagna, per inurbati e residenti extraurbani.