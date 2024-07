Segreti di famiglia anticipazioni del 14 luglio

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di lunedì 8 luglio 2024)didel 14Nella prossima puntata di domenica 14didi(Yarg?), la nuova serie tv turca in onda su Canale 5 con protagonisti Kaan Urganc?o?lu (noto per il ruolo di Emir Kozcuo?lu in Endless Love) e Pinar Deniz, vedremo Eren sotto stretta osservazione da parte di Pars. Nonostante ciò, Eren decide di aiutare Ceylin nella ricerca del taxi con l’aquila sul lunotto posteriore, l’auto su cui Inci è salita la notte dell’omicidio. La dizi turcadiha ottenuto 1.630.000 spettatori pari al 13.5% di share. . Per ulteriori dettagli su “di”, visita Mediaset Infinity.didel 14Zafer, il padre di Ceylin, scopre che sua figlia sta difendendo quello che lui ritiene essere l’assassino di Inci.