Primo giorno pisano per Pippo Inzaghi Foto

(Di lunedì 8 luglio 2024) Pisa, 8 luglio 2024 -per. Il tecnico nerazzurro, attualmente all'Hotel San Ranieri dove è in corso il raduno del gruppo squadra, è atterrato qualche ora fa all'aeroporto Galileo Galilei. Domattina inizieranno i test atletici al San Rossore Sport Village, poi i primi allenamenti dal centro sportivo e da San Piero a Grado per iniziare la stagione. Ci sarà anche ilacquisto nerazzurro, il giovane Andrea Primasso, arrivato ieri ufficialmente dalla società Tirreno Sansa Calcio. Difensore, classe 2005, Primasso nella passata stagione ha vestito la maglia del Real Monterotondo nel girone F del Campionato Nazionale di Serie D. Il calciatore è già a disposizione dello staff tecnico in questa fase di preparazione precampionato.