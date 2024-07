Polizia Locale on line il bando di concorso per l’assunzione di 8 agenti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 8 luglio 2024) Bergamo. Comune di Bergamo, è onildiperdi 8della. “Un primo passo concreto che dà seguito alla volontà di rinforzare in modo significativo il corpo dimunicipale nell’arco del mandato – commenta l’assessore alla sicurezza Giacomo Angeloni -. Il tema della sicurezza urbana, che si compone di tanti aspetti dalla prevenzione al presidio, dal controllo alla repressione, è centrale nel programma dell’Amministrazione. Per questa ragione siamo particolarmente grati a sua eccellenza il Prefetto, al Questore e a tutti i rappresentanti delle Forze dell’Ordine per i recenti provvedimenti presi in sede di C.P.O.S.P. che rappresentano un elemento indispensabile rispetto al perseguimento di obiettivi comuni a favore dei cittadini.