Perché il turismo in Italia non trova lavoratori

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il settore turistico è tra quelli ritenuti più importanti nel nostro Paese. Con milioni di visitatori ogni anno anche solo nelle città d’arte, l’rappresenta una delle mete più ricercate al mondo. Questo ha permesso lo sviluppo di un comparto ricettivo, ricreativo e di ristorazione molto significativo, che però ogni anno, con l’inizio della stagione turistica, va incontro allo stesso problema: la mancanza di manodopera. Fin dalla primavera si moltiplicano gli appelli degli imprenditori non in grado dire inecessari a mandare avanti la propria impresa. Nonostante questo, sembra che non sia possibilere una soluzione, dato che il problema tende a riproporsi regolarmente. Quali sono le ragioni di questa problematica e come il nuovo contratto nazionale del comparto approvato da poco può aiutare a superarla.