Morte Alex Marangon si indaga per omicidio volontario | cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ci sono ancora molti punti oscuri da chiarire sul giallo delladi, il 25enne di Marcon, nel Trevigiano, il cui corpo senza vita è stato ritrovato nel greto del fiume Piave il 4 luglio. E l'ipotesi dell'incidente ha lasciato spazio alla pista dell'. Qualcuno tra i venti partecipanti della festa sciamanica all'abbazia di Vidor, in provincia di Treviso, sa cos'è successo quel sabato sera e che il barman non è morto per una caduta accidentale nel fiume ma per un'aggressione. E mentre le indagini si muovono in questa direzione, la madre ieri ha rivolto un appello a chi sa: "Hanno paura, hanno paura di parlare, però a questo punto faccio loro un appello affinché veramente venga fuori tutto e dicano qual, perché non può finire così la faccenda.