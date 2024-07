Kate Middleton ultime notizie | pronto il piano per l’estate Re Carlo dice sì

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 8 luglio 2024) Un’estate diversa pere tutta la royal family. Nonostante il cancro che ha stravolto la sua quotidianità la Principessa del Galles è intenzionata a godersi al meglio la bella stagione, ovviamente circondata dai suoi cari: il marito William e i tre figli George, Charlotte e Louis. Nessuna vacanza esotica: quest’annoe William resteranno nel Regno Unito. La futura Regina è ancora alle prese con la chemioterapia e non può di certo affrontare viaggi all’estero.diversa die il Principe William Dopo il Trooping the Colour, l’agenda diè sostanzialmente vuota. Non si conoscono i suoi prossimi impegni anche se in molti attendono un’apparizione a Wimbledon, da sempre uno degli eventi più amati da, grande appassionata di tennis.