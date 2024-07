Il sindaco Mastella consegna le chiavi del pattinodromo alla società che gestirà l’impianto

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024)hato stamane al rappresentante di Asd Jolly Skate, Giancarlo Parziale ledelBenevento, 8 luglio 2024 – IlClementehato, stamane, al rappresentante di Asd Jolly Skate Giancarlo Parziale ledelMiriam Castelluzzo, riqualificato con i fondi del programma Pics. “La simbolicaodierna – spiega il– suggella il percorso di restituzionecittà di questo gioiellino che ora diventa un polo sportivo di riferimento nazionale per lo sport rotellistico. Laa cui lo abbiamo affidato in gestione è una realtà consolidata nel panorama sportivo provinciale e siamo sicuri che renderà quest’impianto un motore di eventi sportivi e un centro d’attrazione per il tempo libero e per lo sport all’aperto“.