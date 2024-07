Denunciò violenza sessuale muro di silenzio sul caso | la Federazione non ha fatto nulla

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Roma, 8 luglio 2024 –di essere stata abusata sessualmente durante un ritiro a Chianciano nell’agosto 2023: da allora, secondo quanto denuncia il legale della schermitrice, la Giustizia sportiva non ha mosso un dito nei confronti dei due giovani schermidori indagati. “Vogliamo abbattere ildiche circonda questa vicenda e per questo abbiamo depositato un esposto alla procura della Federscherma e per conoscenza al procuratore generale dello Sport, Ugo Taucer al fine di accertare le responsabilità disciplinari dei due schermidori. In casi così gravi non si possono attendere i tempi della giustizia ordinaria", dice l'avvocato Luciano Guidarelli che assiste, in collaborazione l'associazione ChangeTheGame, la giovane atleta, all'epoca dei fatti minorenne.