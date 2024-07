Deadpool & Wolverine sarà diverso da tutti gli altri film Marvel | parola di Shawn Levy

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il regista diè certo che ilin uscitadagli. Consapevole che il MCU doveva cambiare,vede questa pellicola come un’opportunità per espandere ciò che questo franchise può offrire, opinione che ha riportato nel corso di un’intervista con Total. Nel trailer del terzocon protagonista Wade Wilson, il mercenario chiacchierone si definisce “il Gesù della”, battuta che ha fatto immediatamente pensare ai fan dei cinecomic che il personaggio è in procinto di salvare il MCU. Ecco cosa ne pensa: Non avevamo idea che sarebbe stato questo momento unico in cui la gente si chiede cosa significhi ancora il MCU. Può sorprenderci? Può rompere gli schemi in modi che non ci aspettiamo? Speriamo certamente che questosia una risposta a queste domande.