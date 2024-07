Chiara Ferragni un milione di euro per salvare la faccia Ma a che prezzo?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) di Sonia Surico Si ritorna sempre al punto di partenza., l’imprenditrice digitale e icona di stile, ha dimostrato ancora una volta di preferire la salvaguardia della sua immagine patinata a scapito di un’assunzione di responsabilità concreta. Ha scelto di donare une duecentomilaa un ente benefico, celando questa azione dietro lata di un atto di generosità, piuttosto che versare la stessa somma all’Antitrust come sanzione. Eppure, sarebbe bastato così poco. Un’ammissione di colpa, un semplice “ho sbagliato”. In un Paese dove l’illegalità sembra ormai legittimata, anzi premiata – come dimostra l’imminente intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi, il re delle controversie giudiziarie – l’inganno sarebbe presto scivolato nell’oblio.