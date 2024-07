Asmel | Comuni italiani a caccia di comunicatori pubblici

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024): Fino al 10 luglio aperte le candidature al Maxi-Avviso deipubblicato su InPA 08.07.2024 – Icatori non solo promuovono la trasparenza ma rafforzano anche il senso dità e la partecipazione civica. Nell’ambito del Maxi-Avviso di Selezione Pubblica promosso da(l’Associazione di 4.500), tra i 37 profili professionali ricercati, c’è anche quello di Funzionario dicazione e Gestione Eventi. Una figura chiave per la diffusione delle attività istituzionali e per organizzareeventi che valorizzino il territorio e le sue iniziative. Iche cercano questa figura possono infatti attingere agli Elenchi dei candidati risultati idonei, dove troveranno un pool di professionisti esperti. L’avviso di selezione è aperto a tutti coloro che hanno i requisiti, tra cui una Laurea appartenente alle classi L-20 Scienze dellacazione (14 Scienze dellacazione), L-10 Lettere (05 Lettere) o equipollenti, oppure un Diploma AFAM di primo livello.