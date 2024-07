Paolini-Navarro in tv | data orario canale e diretta streaming Wimbledon 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) Jasmineaffronterà Emmaai quarti di finale di, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Brava e fortunata la tennista azzurra, a un passo dall’eliminazione contro Madison Keys ma salvata dall’infortunio di quest’ultima, costretta al ritiro a un passo dal traguardo.ovviamente non ha festeggiato per rispetto della rivale ma è appronei quarti, dove se la vedrà contro un’altra americana. Si tratta di Emma, capace di sorprendere la più quotata Coco Gauff e raggiungere per la prima volta in carriera i quarti di uno Slam. Jasmine è sotto 3-0 nei precedenti, ma sta vivendo un ottimo periodo di forma e potrà senz’altro giocarsi le proprie carte. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI SINGOLAREscenderanno in campo martedì 9 luglio conancora da definire.