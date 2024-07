MotoGP Gino Borsoi sulla caduta di Martin | Sta a me trovare la chiave in questi momenti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024)ci mette la faccia. Il Team Principal della Ducati Pramac è intervenuto a seguito del GP della Germania contrassegnato dallaclamorosa di Jorgeche, a due giri dalla fine, è uscito di scena mentre si trovava in testa cedendo il passo a Francesco Bagnaia, vincitore della gara e adesso anche nuovo leader della classifica piloti con dieci punti di distacco. La, come ammesso dallo stesso pilota, è simile a quella del Mugello e di Jerez De La Frontera. Un fattore che porterà il team satellite della Ducati a interrogarsi su quanto successo, così come confermato dastesso ai microfoni di Sky Sport Italia: “Pecco è sempre bravo, soprattutto la domenica – ha detto– Oggi ha recuperato una situazione difficile dopo un weekend dove è apparso leggermente in ritardo.