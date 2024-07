LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Evenepoel dà il via alla bagarre Pogacar e Vingegaard all’inseguimento

Leggi tutta la notizia su oasport

16.19 non sembrava contentissimo del fatto che non ha avuto collaborazione per continuare l'azione. 16.18 E intanto arriva lo scatto di Derek Gee, (Israel-Premier Tech), con gli altri fuggitivi che provano a riportari sotto mentre i big three decidono di rialzarsi. Hanno dimostrato la loro superiorità, per ora piò bastare. 16.16 Il gruppo Roglic è dato a 23" di ritardo, e non sono tantissimi una ventina probabilmente. in testa a fare l'andatura in fuga! Che generosità! 16.15 I tre decidono di collaborare e vanno a riprendere la fuga! 16.13 E intanto ha ancora la bicicletta di Jan Tratnik, non è riuscito a cambiarla.