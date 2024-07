In Francia a sorpresa vince il blocco delle sinistre Le Pen solo terza

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 7 luglio 2024) Ailunite del Nuovo fronte popolare (Nfp) in, mentre l'estrema destra di Marine Le Pen e Jordan Bardella finisce al terzo posto (pur moltiplicando i suoi seggi rispetto al Parlamento uscente), dietro al campo centrista legato a Emmanuel Macron che risorge e si piazza al secondo posto. La gauche non ha tuttavia la maggioranza assoluta e questo apre un rebus per il governo. Stando alle prime proiezioni di Elabe diffuse alle 20 dopo la chiusura dei seggi, l'Nfp ottiene fra 175 e 205 seggi, la maggioranza presidenziale fra 150 e 175 seggi e RN e suoi alleati (cioè la fazione di Les Républicains LR che ha seguito il contestato presidente del partito Eric Ciotti nella sua alleanza con Le Pen) fra 115 e 150 seggi.