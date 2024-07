Il cardinale Ruini è in terapia intensiva | aveva appena rivelato il complotto del Quirinale

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 7 luglio 2024) Nella tarda serata di sabato 6 luglio, ilCamilloè stato ricoverato d’urgenza presso il Policlinico Gemelli per un dolore toracico. In considerazione dell’eta’ avanzata e della storia clinica del, si è reso necessario il ricovero incardiologica. Il paziente è vigile e collaborante e le sue condizioni cliniche sono al momento stabili. Prosegue il monitoraggio e le terapie. Lo riferisce in una nota il Policlinico Gemelli di Roma. Camilloha 93 anniha compiuto 93 anni lo scorso 19 febbraio. Nei giorni scorsirilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera rivelando dei retroscena nei rapporti tra la Chiesa italiana e la politica, dal momento che per decenni ha rivestito ruoli chiave, sia nel Vicariato che nella Cei.