Gudmundsson aspetta l’Inter ma non per sempre Concorrenza in Serie A – Sky

(Di domenica 7 luglio 2024)si trova al centro di un intreccio di mercato che coinvolge alcune delle principali squadre dellaA.lo vuole, ma solo se dovessero verificarsi alcune cessioni in attacco. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, diversi sono i club interessati inA. STAND-BY – Dopo una straordinaria stagione disputata con il Genoa, Albertha attirato l’attenzione di numerosi club, pronti a contendersi il talentuoso attaccante islandese. Tra questi,rimane interessata, sebbene il club nerazzurro debba prima effettuare alcune cessioni nel reparto offensivo. Il principale candidato a lasciare Milano è Joaquin Correa, che piace molto all’AEK Atene. Un altro nome che potrebbe lasciareè Marko Arnautovic, anche se al momento non sono arrivate offerte concrete per l’attaccante austriaco.