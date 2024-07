Prato Maustetytot in concerto È l’unica data italiana del duo finlandese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024), 6 luglio 2024 - Le manda Kaurismaki. Duoal femminile, lehanno prestato le proprie musiche all’ultimo film del regista, “Foglie al vento”. Occasione colta al volo per conquistare platee mondiali. Lunedì 8 luglio lesaranno inalla Corte delle Sculture della Biblioteca Lazzerini, a(biglietto 8 euro), ospiti del Festival delle Colline, perdel tour estivo 2024. In Finlandia lesono autentiche star. l’album d’esordio “Kaikki tiet vievat Peltolaan” ha stazionato per mesi in vetta alla classifiche e, nello stesso anno, si sono portate a casa i premi di “gruppo dell’anno” e “miglior artista rock” all’Emma Gala. Un talento confermato con i due successivi album, “Eivat enkelitkaan ilman siipia lenna” e “Maailman onnellisin kansa”, per non dire dei milioni di ascolti sulle piattaforme social e dell’etichetta di “impossibly cool Finnish duo” (duoincredibilmente cool) coniata dal New York Times.