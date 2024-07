Pizze Buitoni contaminate da Escherichia coli Nestlé a processo dopo la morte di due bambini

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 6 luglio 2024)Francia è stata incriminata nell’ambito dell’inchiesta sullo scandalo delledal batterio, sospettate di aver causato ladi due. Lo ha annunciato la stessa azienda, che aveva chiuso il suo stabilimento di Caudry, nel Nord della Francia, proprio in seguito all’apertura dell’indagine. Il comunicato stampa dinon specifica i capi d’accusa di cui dovrà rispondere. Non sono stati resi noti i capi d’accusa, ma si ipotizza l’omicidio colposo, lesioni involontarie, immissione sul mercato di un prodotto pericoloso per la salute e messa in pericolo altrui. L’allarme delle autorità sanitarie francesi Il caso risale all’inizio del 2022, quando le autorità sanitarie francesi furono allertate per una serie di casi di insufficienza renale tra decine diin tutto il Paese: due di loro morirono e altri 56 riportarono lesioni ai reni.