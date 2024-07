MotoGP GP Germania 2024 Bastianini | Spero di fare una gara migliore domani

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) “Nei primi giri mi sentivo molto bene, poi ho avuto un grosso drop della gomma anteriore. Quando arrivavo in scia a Pecco dovevo allontanarmi per non alzare la pressione”. Queste le parole di Enea, ai microfoni di Sky Sport, dopo la Sprint Race dal Sachsenring. “Sarebbe un aiuto partire più avanti. Stamattina ero un po’ dolorante e ci ho messo qualche giro a prendere ritmo. Le condizioni erano diverse da ieri e non sono stato molto bravo. Speriamo passi questa maledizione della qualifica. Con i trenta giri die il maggior fresco possouna”, ha aggiunto il pilota della Ducati.GP: “diuna” SportFace. .