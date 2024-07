In tempi di crisi conta la parola | ma spesso gli imprenditori non sentono questa responsabilità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Indiaziendale, mantenere ladata diventa fondamentale per consolidare la fiducia tra collaboratori, clienti e stakeholder. Mantenere ladata significa anche comunicare prima delle scadenze i motivi dell’impossibilità a rispettare gli impegni, proponendo alternative per onorare gli accordi. Rimanere in silenzio equivale a tradire una promessa. Immaginate una piccola pasticceria di quartiere, rinomata per le sue deliziose torte e biscotti artigianali. Il proprietario, fiero dei suoi valori di “qualità, trasparenza e rispetto”, decide di stampare questi principi su poster e tessere per clienti, esibendoli con orgoglio in ogni circostanza. Tuttavia, dietro le quinte, non tutto è così dolce: gli impegni con i fornitori non sono mantenuti, i dipendenti sono maltrattati, gli ingredienti non sono sempre freschi e la trasparenza è solo un bel termine appeso al muro.