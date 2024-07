Il bluesman texano Gary Clark Jr a Udine lunedì 8 luglio

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di sabato 6 luglio 2024) Dopo la spettacolare anteprima con il progetto Dogstar dell’attore e musicista Keanu Reeves, che ha ottenuto un meraviglioso sold out al Castello dilo scorso 24 giugno, entra finalmente nel vivo la 34° edizione di Udin&Jazz, che fino al 14proporrà in città alcune tra le migliori proposte musicali del contesto nazionale e internazionale e numerosi momenti di approfondimento e focus sul Jazz e sul Blues. Ma andiamo con ordine: star della prima giornata,al Castello di, sarà il virtuosoJr. Artista geniale, capace di spaziare fra i generi, sarà la proposta musicale perfetta per dare il via al programma, sintetizzato quest’anno nel sottotitolo “Walking on the Blues”, un viaggio “nell’anima più profonda della musica che amiamo alla ricerca del cuore pulsante del blues del jazz”, come ha commentato il presidente di Euritmica Giancarlo Velliscig.