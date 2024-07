Biden è crisi nera | crepe nel fronte dem e scontro tra familiari e staff E Trump infierisce | proceda energico come nel dibattito

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 6 luglio 2024) La situazione per Joesi fa sempre più precaria: a dispetto di annunci e conferme, infatti, ad ogni nuovo inceppo, ogni ulteriore testimonianza audio o video su un suo intervento o una sua dichiarazione, scava un solco sempre più profondo in quella che si delinea ormai chiaramenteunapolitica che sta attaccando sin nei gangli connettivali uomini e istituzioni impegnati nelle corsa alla conquista della Casa Bianca. Uninterminabile, quello sulle possibilità in forza dell’attuale presidente, su cui non a caso in un’analisi di queste ore, il giornalista politico della Cnn Stephen Collinson, intravede tra le righe l’imminente innesco di unapolitica ad più ampio spettro. Cnn: «e i Dem scivolano verso una inesorabilepolitica» E in effetti, commentando l’intervista rilasciata all’Abc dal presidente degli Stati Uniti – che negli ultimi giorni sta lottando contro alcuni dirigenti del suo stesso partito per strappare la conferma della candidatura alla Casa Bianca, messa in dubbio dalla sua disastrosa performance nelcon Donald– il commentatore politico della Cnn scrive: «Guardare unvisibilmente invecchiato rispondere in tv in prima serata a domande franche sulla sua salute – che normalmente rimarrebbero tra paziente e medico – è sembrato un affronto alla dignità presidenziale.