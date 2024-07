Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 5 luglio 2024)5 LUGLIOORE 15.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’A24TERAMO CODE PER INCIDENTE AL KM 6+500 TRA SETTECAMINI E BARRIERAEST DIREZIONE TIVOLI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SULL’AURELIA PER UN INCIDENTE CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA PER TRAFFICO INTENSO DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA IN ESTERNA CODE TRA VIA DEL MARE TUSCOLANA INFINE, RICORDIAMO LO SCIOPERO DI 4 ORE, IN PROGRAMMA PER DOMENICA 7 LUGLIO, IN ORARIO SERALE E NOTTURNO A PARTIRE DALLE 20.30 E FINO A 30 MINUTI DOPO LA MEZZANOTTE.