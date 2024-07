Palomino saluta l’Atalanta | il messaggio sui social del difensore dopo l’addio alla Dea

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il 30 giugno è scaduto ufficialmente il contratto che legava Joséal. A decorrere dal 1° luglio, infatti, ilargentino è a tutti gli effetti un calciatore svincolato in attesa di definire il proprio futuro. Un addio passato quasi in sordina, il suo, visto che il classe 1990 era ormai fuori dal progetto e soprattutto drosa nerazzurra da diverso tempo. La Dea si è congedata dalsudamericano attraverso un comunicato nel quale ha ringraziatoper i sette anni trascorsi insieme, nel corso dei quali l’ex Ludogorets ha collezionato qualcosa come 225 presenze con la maglia atalantina, distinguendosi come uno degli elementi più preziosi del ciclo targato Gian Piero Gasperini, quantomeno finostagione 2021/22 dove venne votato dai tifosi come miglior giocatore di quell’annata.