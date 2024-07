Lucio Presta le sue condizioni dopo il drammatico incidente | parla Paola Perego

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 5 luglio 2024) Personaggi Tv. Come stal’in campagna? Ègiorni di silenzio, a svelare come sta il marito.l’, è stato immediatamente ricoverato e ha subito un intervento. Le persone a lui più vicine avevano rivelato che l’uomo era in convalescenza. Non era arrivato invece alcun commento da parte della moglie, che nelle ultime ore ha deciso di rompere il silenzio sulledi. Cosa ha rivelato la conduttrice? (Continuale foto) Leggi anche: “Temptation Island”, cos’è successo al falò di Christian e Ludovica Leggi anche: “È successo appena sono usciti da lì”, l’incredibile rivelazione sulla coppia di “Temptation Island” Chi èè uno degli agenti televisivi più potenti.