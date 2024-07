‘L’età fragile’ di Donatella Di Pietrantonio vince il Premio Strega 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Roma, 5 luglio– “L’età fragile” diDi(Einaudi), già vincitrice delGiovani, è il romanzo vincitore della LXXVIII edizione delcon 183 voti. Nella serata di giovedì 4 luglio si è svolta la finale, l'ultimo atto del più ambito riconoscimento letterario del nostro Paese, promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e da Liquore. Gianluigi Simonetti su Snaporaz ha descritto la sestina finalista di quest’anno come “la più equilibrata” e “la più ‘mattarelliana’, nel senso che le esigenze culturali e dell'industria editoriale sono state bilanciate con saggezza, raggiungendo una giusta proporzione tra fiction e non fiction, nelle questioni di genere (in finale ci sono tre scrittrici e tre scrittori), negli equilibri editoriali (contiamo tre grandi marchi, due medio-grandi, uno medio-piccolo in quota ‘indipendente’)”.