InMarketplace i tuoi marketplace in un unico touch point

(Di venerdì 5 luglio 2024) Lo sviluppo del commercio digitale in Italia è strettamente legato all’andamento dei, che si confermano un settore in costante crescita, al primo posto?nel nostro Paese in termini di aumento del fatturato. Irappresentano una grande opportunità per le imprese italiane, che attraverso questi canali possono sia scalare le vendite, sia rafforzare la relazione con i propri clienti. Secondo la recente ricerca pubblicata da Casaleggio Associati – Ecommerce Italia 2024 – il 51% delle aziende italiane dichiara di essere presente su almeno un; per il 27% delle aziende che utilizzano i, questo canale ha un’incidenza sul fatturato superiore al 50% (per il 17% è addirittura oltre il 75%). Non è un caso infatti che, all’interno della distribuzione del fatturato Ecommerce in Italia, il compartosia quello che mostra la maggior crescita rispetto all’anno scorso, pari al 55%.