Il Benelli del futuro Curva più moderna e area hospitality Si cambia marcia

(Di venerdì 5 luglio 2024) Restyling dele nuovo centro sportivo al quartiere San Giuseppe. Sono queste le novità sul tema delle infrastrutture e dell’impiantistica. Il nuovo stadio, invece, non è una priorità, o comunque, la sua costruzione non è all’ordine del giorno: lo ha esplicitamente annunciato il sindaco Michele de Pascale. Le opere più prossime ("Che saranno ultimate per l’inizio del campionato", ha dichiarato il dg Paolo Scocco) riguarderanno dunque il. L’intervento più evidente sarà quello allaMero. L’esterno, visibile da via Cassino, sarà ricoperto da pannelli che, oscurando l’armatura in ferro, riprodurranno i colori sociali e il nuovo logo. Anche l’interno delladi casa presenterà un colpo d’occhio più moderno. L’altro intervento previsto, e in capo alla nuova proprietà che non ha molto da imparare nel campo della ristorazione e dell’accoglienza, riguarda l’