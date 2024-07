Hanno vinto di nuovo lì In dieci giorni due vincite da 2 milioni di euro al gratta e vinci

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024) “La dea bendata ha preso casa qui”. Questo è uno dei commenti che si leggono su Internet dopo l’ennesima vittoria alnel giro di pochia raffica in una zona precisa d’Italia. Prima 5diin una città, e adesso altri duedi, per la gioia di chi aveva acquistato il tagliando. La zona più fortunata d’Italia. Sì, la dea bendata sembra aver preso casa proprio qui, dove dasi stanno susseguendo leal. Non era mai successo nella storia. Il primo colpo fortunato a Treviso. Era il 25 giugno: “Ma sono?”, aveva chiesto sbigottito il fortunato cliente a cui è cambiata la vita. E adesso ci risiamo, altra maxita da due. In un’altra tabaccheria di un paese non distante.