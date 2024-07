Giacomo Bozzoli la compagna e il figlio sono rientrati in Italia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) Brescia, 5 luglio 2024 – LaAntonella e ildi nove anniinin treno, lui determinato a proseguire la latitanza nella penisola Iberica. È questo l’ultimo sviluppo della fuga di, condannato in via definitiva dalla Cassazione per l’omicidio dello zio Marioavvenuto nel 2015 nella fonderia di Marcheno. A dare notizia del rientro nel Bresciano della donna e del bambinostati i genitori della donna, che ora sarà interrogata dai carabinieri. Disiperse le tracce da lunedi 1° luglio, giorno della sentenza definitiva di ergastolo decretata dalla Cassazione. In realtà, come si è capito, la famiglia aveva già lasciato l’da giorni, e aveva trascorso il periodo dal 20 al 30 giugno in un albergo nel sud della Spagna.