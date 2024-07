Ferragni e il Pandoro gate le società della influencer rinunciano al ricorso

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024) (Adnkronos) – Le duedi Chiara, la Tbs Crew s.r.l. e la Fenice s.r.l, hanno rinunciato alal Tar del Lazio contro il provvedimento dell’Autorità GaranteConcorrenza e del Mercato, adottato nell’adunanza del 14 dicembre 2023 e notificato in data 15 dicembre 2023, con cui sanzionavano dueper il caso delBalocco. Nel testo dell’atto di rinuncia, visionato dall’Adnkronos, si legge che “nelle more del giudizio, è venuto meno l’interesseFenice s.r.l (testo identico per l’altra, la Tbs Crew s.r.l), all’annullamento del provvedimento impugnato e di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi”. “Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti difensori () dichiarano a tutti gli effetti di legge, di rinunciare alindicato in epigrafe, con richiesta di compensazione delle spese”.