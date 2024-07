F1 Gasly | Io e Sainz in Alpine saremmo una coppia fantastica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Pierreha parlato da Silverstone di Carlos, che a partire dalla prossima stagione potrebbe affiancarlo in. Il pilota francese ha rinnovato il suo contratto con il team e aspetta di scoprire chi sarà il suo compagno di squadra dopo l’addio di Esteban Ocon: “è il pilota più esperto che ci sia in circolazione. Ovviamente mi piacerebbe averlo al mio fianco il prossimo anno:unae potrebbe dare tanto alla squadra. Ma non dipende da me“.ha poi concluso: “Le ottime opzioni comunque non mancano, da un giovane come Jack (Doohan, ndr) a un pilota come Mick (Schumacher, ndr) che è già stato in Formula 1“. F1,: “Io einuna” SportFace. .