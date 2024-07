E’ fuori GIADA di CRI

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 5 luglio 2024) Oggi 5 luglio 2024 esce “”, nuovo singolo del cantante urban pop veneto CRI. Andiamo a saperne di più. E’ uscito “”, nuovo singolo di CRI Oggi 5 luglio 2024 è uscito “”, nuovo singolo di CRI, cantante urban pop veneto classe 2006. “è la destinazione di un viaggio, il ritorno dopo la perdita dei sensi a causa di un incidente che mi ha fatto pensare che potesse essere la fine.”. Cosa rappresenta “”? Un viaggio all’inferno e ritorno, in queste poche parole è racchiuso il racconto di “”, il nuovo singolo di CRI, giovanissimo cantante urban pop veneto classe 2006, disponibile da oggi in tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per l’etichetta discografica VOLUMI (distribuzione Ada Music Italy).