Destinazione Rimini | tra turismo gastronomico e divertimento

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 5 luglio 2024) Quando si pensa ala prima immagine turistica che viene in mente è quella delle discoteche: pub e locali continuano ad animare la notte romagnola, conquistando l’attenzione dei viaggiatori più giovani. Ma non solo: la località balneare ha conquistato la bandiera blu simbolo di un mare pulito e di servizi sempre in prima linea per una vacanza a tutto comfort. Famiglie, gruppi di amici e coppie la scelgono per i propri weekend, per la Notte Rosa o per una settimana di relax senza spese eccessive. Cosa fare adi sera: intrattenimento, cena e molto altro Non solo discoteca: le attività da praticare ala sera sono tante. Partiamo con un grande classico? Scegliere uno dei ristoranti a, optando per una soluzione affacciata direttamente sul lungomare o a due passi dalla spiaggia.