Bankitalia riduce emissioni gas serra nel 2023 -11%

(Di venerdì 5 luglio 2024) Prosegue l'impegno della Banca d'Italia per la sostenibilità ambientale con menoe maggior ricorso all'energia rinnovabile di impianti fotovoltaici. Nel, come si legge nel rapporto annuale sul tema dell'istituto centrale, letotali di gasdella Banca d'Italia si sono ridotte dell'11 per cento rispetto all'anno precedente (circa il 29 per cento in meno rispetto al 2019, ultimo anno pre-pandemico). Le principali fonti di emissione di gasdella Banca sono: l'energia e la gestione degli edifici (40 per cento); la mobilità (spostamenti casa-lavoro e viaggi di lavoro, 35 per cento). La Banca sta ora lavorando a un piano di transizione per raggiungere nel 2050 l'obiettivo dinette pari a zero per la gestione interna.