Secondo miglior ascolto di sempre a Wimbledon su Sky per Sinner vs Berrettini

(Di giovedì 4 luglio 2024) Grandi ascolti perin esclusiva su Sky: ieri il match tra- in diretta dalle 19.50 alle 23.32 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K - con la telecronaca di Federico Ferrero e Barbara Rossi ha registrato ildiper un incontro del torneo londinese, con 981 mila spettatori medi in Total Audience*, il 5,4% di share tv e 2 milioni 231 mila spettatori unici**. Ascolti che si impennano in occasione delle fasi clou del match:in Total Audience*, un picco si registra alle 23.30 con oltre 1 milione 200 mila spettatori medi complessivi, mentre il picco di share tv è dell'8,8% alle 23.32, sul match point decisivo.Ottimi anche i risultati social: circa 2 milioni di video views e 300 mila interazioni, più 400 mila interazioni per la Social TV Audience.