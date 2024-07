Luigi’s Mansion 2 HD recensione la Dark Moon definitiva!

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024)2 HD, remaster del gioco originale per Nintendo 3DS del 2013 (conosciuto comenegli Stati Uniti), è arrivato su Nintendo Switch nella forma esteticamente migliore possibile. Tuttavia, il divertente gameplay di caccia ai fantasmi è rimasto pressoché invariato, e lo diciamo in senso positivo. In questo modo, diventa infatti il modo migliore per vivere la seconda avventura di Luigi dedicata alla cattura degli allegri fantasmini colorati che tanto spaventano lui, tanto divertono noi. Se solo non fosse stato pubblicato3 nel 2019 (un capolavoro indiscusso del platform spooky e la miglior incarnazione di Luigi in assoluto), staremmo parlando del miglior capitolo della serie, tanto era ben congegnato