Inchiesta su appalti truccati a Milano | arrestati un imprenditore e un generale dei Carabinieri

(Di giovedì 4 luglio 2024) Operazione della guardia di finanza in corso: perquisizioni e accuse di corruzione e traffico di Influenze Illecite In un’milanese su presunti, corruzione e traffico di influenze illecite, sono statistamani une undei. In parallelo, il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza (GdF) dista effettuando perquisizioni a carico di 22 persone e in vari uffici dell’Avvocaturadello Stato, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Centro “Alti Studi Difesa”, e del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna.Le indagini, coordinate dal pm milanese Paolo Storari, ruotano attorno a reati di traffico di influenze illecite e turbata libertà di scelta del contraente.